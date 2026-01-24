松田龍平主演のドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』。本作は田舎町にある廃業した実家の温泉旅館に住む探偵兼発明家の一ノ瀬洋輔（松田龍平）が主人公。いつもリュックのチャックを閉め忘れているゆるい探偵が、ヘンテコな依頼を解決していくゆるふわヒューマンミステリーだ。1月23日（金）に放送された第3話は、これまでと雰囲気が一変。冒頭から繭のような物体に包まれた不気味な遺体が発見され、シリアスな雰囲気でスター