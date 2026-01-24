ラ・リーガ 25/26の第21節 レバンテとエルチェの試合が、1月24日05:00にエスタディオ・シウダ・デ・バレンシアにて行われた。 レバンテはエタ・エヨング（MF）、イバン・ロメロ（FW）、カルロス・アルバレス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエルチェはアルバロ・ロドリゲス（FW）、マルティン・ネト（MF）、アレックス・フェバス（MF）らが先発に名を連ねた。 11分に試合が動く。