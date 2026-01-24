24日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比58.5ポイント安の3566ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3823.77ポイントボリンジャーバンド3σ 3721.19ポイントボリンジャーバンド2σ 3629.70ポイント23日TOPIX現物終値 3627.00ポイント一目均衡表・転換線 3618.60ポイントボリンジャーバンド1σ 3605.80ポイント5日移動平均 35