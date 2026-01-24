24日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比22ポイント安の707ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 782.78ポイントボリンジャーバンド3σ 753.39ポイントボリンジャーバンド2σ 728.89ポイント23日東証グロース市場250指数現物終値 723.99ポイントボリンジャーバンド1σ 721.40ポイント5日移動平均 7