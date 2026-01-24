映画『うちの弟どもがすみません』をはじめ、さまざまな作品、ステージを経験し、着実にキャリアを積み重ねてきた織山尚大。芸能活動をスタートし10周年となる2026年は舞台『エクウス』で、“聖地”グローブ座の舞台を初めて踏む。海外ではダニエル・ラドクリフが同役を演じ反響を集めた話題作に挑む織山に、新境地に懸ける思いを聞いた。【写真】織山尚大、どんなポーズもビジュよすぎ！インタビュー撮りおろしショット◆自由