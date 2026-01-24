「ホロライブ」所属のVTuber・猫又おかゆさんが、22日に自身のチャンネルでゲーム実況を実施。配信中の思わぬ読み間違いが、リスナーの間で話題となった。【動画】猫又おかゆさんのギリギリすぎる読み間違い（53：13ごろ）現在、任天堂のゲーム『メトロイドプライム4 ビヨンド』を攻略中のおかゆさん。本作は、バウンティハンターのサムスを操作して、未知の惑星からの帰還を目指すファーストパーソンアドベンチャーゲームだ。