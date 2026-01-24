シリーズ累計発行部数150万部突破の東野圭吾による小説『白鳥とコウモリ』（幻冬舎文庫）が、松村北斗（SixTONES）と今田美桜のダブル主演により実写映画化され、9月4日より全国公開となることが決まった。【写真】爽やかな笑顔がまぶしい！松村北斗の撮りおろしカット（全3枚）善良な弁護士が刺殺された。「私がやりました。“すべての事件”の犯人は私です」。容疑者として浮上した1人の男、その自供により事件は解決した