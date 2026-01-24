冬も折り返し地点の今、そろそろコーデのマンネリ化が気になり始める頃。そんなときに頼れそうな【GU（ジーユー）】の「ブラウス」をピックアップします。レイヤードでも一枚着でも楽しめて、ワードローブの優秀選手となる予感。冬の装いを更新しつつ、次の季節へつなぐ一枚として取り入れてみるのもよさそうです。 フリル襟 & 袖が映える！ チュニック丈ブラウス 【GU】「フリル