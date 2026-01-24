10年ぶりに学生時代の友人からメッセージが送られてきて懐かしいと感じながらもやりとりをするとまさかの衝撃メッセージが！？ 今回は友人Kさんから聞いた友人に隠された悲しき本音エピソードをご紹介します。 懐かしい！ 友人からの連絡！ 衝撃のメッセージ