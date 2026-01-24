フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２４日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では、ノルディックスキー・ジャンプ女子で１８年平昌五輪銅メダリストの高梨沙羅（クラレ）が２３日に札幌市内でホテルで行われた２月開幕のミラノ・コルティナ五輪代表会見に出席したことを報じた。前回２２年北京五輪では、混合団体でスーツ規定違反となり失格し