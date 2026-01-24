女優の瀬戸朝香が、マネジメント業務もこなす近況をつづった。２４日まで自身のインスタグラムを更新。昨年から俳優・凜大（りんた）のマネジメント業務も担当している瀬戸。「今日の業務はマネジメントのほう現場に顔出しこのスタイルになってはや一年。。。少しずつ慣れてきたぞ今は頑張るのみ人との出会いに感謝なのです日々勉強だな 笑笑」と記すと、ジャケットを羽織った車内でのアップショットをシェアした。