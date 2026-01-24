政治団体「再生の道」が23日、都内で会見を実施。衆院選（2月8日投開票）において、東京2区・天野こころ氏（36）、東京18区・吉田あや氏（40）、計2名の候補者を擁立することを発表した。 【写真】立候補が決まったキャリアウーマンの2人 奥村光貴代表（26）は「都議選、参院選、全敗しまして。それでも屈せず団結し、葛飾の区議選に一人当選することができ、そしてこの機会に国政に挑戦させていただく運びになりまし