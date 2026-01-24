今日24日(土)から明日25日(日)にかけて、日本海側は大雪が続き、東海から九州の太平洋側の平地でも積雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による道路への影響が長引きそうです。特に、北陸や東海、東北では短時間に雪が強まり、積雪急増による車の立ち往生など、大規模な交通障害の発生リスクが高まる可能性があります。最新の交通情報をご確認ください。(北海道〜東海)東北や北陸、東海はさらなる大雪交通障害のリスク大