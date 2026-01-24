千葉の石尾陸登「日常的にコミュニケーションを取るのが個人的にすごく苦手」プロ選手ならば誰でも背番号に大きなこだわりをもっている。J2のベガルタ仙台から17年ぶりにJ1へ復帰するジェフユナイテッド千葉へ完全移籍で加入したプロ3年目の24歳、石尾陸登もその一人だ。仙台時代に続いて新天地・千葉でも「39」を自ら選んだサイドバックが、背番号に込めた熱い思いに迫った。（取材・文＝藤江直人）新天地の千葉に完全移籍で