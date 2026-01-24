アテネオリンピック女子マラソン金メダリストの野口みずきが、YouTubeチャンネル「大阪国際女子マラソン【公式】」の動画に登場。「マラソンあるある」を披露した。【動画】即興ラップも披露!?ハイテンションな五輪金メダリスト・野口みずき動画では、野口が「DJみずき」に変身。「マラソンあるある」や即興ラップを披露した。「マラソンあるある」について「月間のトータル走行距離が、めちゃ長い」と挙げ、「私はアテネオリ