【エルサレム共同】ロイター通信は23日、イスラエルがパレスチナ自治区ガザ最南部ラファにある検問所を通ってガザに入るパレスチナ人の数を制限することを検討していると報じた。入域する人数より出域が多くなるよう調整する方針という。ガザの人口を減らすことで、イスラエルなどによる管理強化を狙っている可能性がある。ガザとエジプトの境界にあるラファ検問所は人と物資の往来の要で、イスラエルが管理している。戦後ガザ