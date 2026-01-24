なにしても絵になる大臣小泉進次郎防衛大臣は2026年1月22日、公式Xを更新し、スイスで行われた「世界経済フォーラム（ダボス会議）」後、電車を利用した際の様子を公開しました。【え、映画のワンシーン!?】これが、電車に乗る小泉進次郎防衛大臣です（画像）公式Xで小泉大臣は、「ダボス会議の会場から電車で帰路に。ダボス会議の期間限定で臨時の駅が設置されていましたが、駅前はクロスカントリーのスキー場でした」とコメ