アパホテルは、「アパホテル〈札幌大通駅前西〉」を12月18日に開業した。同社が全国的に進めるホテルのスクラップ＆ビルド計画の第1弾。同ホテルは2001年に開業し営業を続けてきたが、施設の老朽化で2024年2月で営業を終了し、建て替えを進めて北海道初の新築ホテルとして開業する。建物は地上14階建て。客室はシングル、ダブル、コージーシングル、コージーダブル、コネクトルーム、バリアフリールームの6タイプ全218室を設ける。