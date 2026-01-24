「この人とは、少し話すだけで疲れる」「接しているだけで心が消耗する」そんな感覚を覚えたことはないでしょうか。口コミで話題のロングセラー『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』（クルベウ著／藤田麗子訳）には、人間関係で無理を重ねてきた人に向けて、疲れない人間関係の秘訣が描かれています。その中から見えてくるのが、「他人の心を削ってくる人」の決定的な特徴です。今回は特別に本書の内容から一節を紹介します。