今年の干支(えと)「午(うま)」にちなんだランチ。 1日5食限定で馬肉を贅沢に味わえます。 鹿児島県の牧場から直送された「馬刺し」や、甘い味付けが決め手の「馬のしぐれ煮」。 脂がたっぷりとのった「馬肉大トロフレーク重」も。 最高品質の馬肉を、贅沢に味わえます。 雲仙市国見町にある「九州馬刺し 四季亭」。 どこか懐かしさを感じる店内では、雲仙あか牛に加えて、店主が選び抜いた馬肉を