2026年1月、動物愛護活動家としても知られる女優の杉本彩氏（57歳）が、ペットショップ大手「Coo＆RIKU（クーアンドリク）」の外部委託コンサルタントから名誉毀損で訴えられていた裁判の判決が確定した。結果は杉本氏の勝訴。杉本氏が行ったのは、週刊新潮の記事のリンク（URL）をX（旧Twitter）や自身のブログに貼り、問題提起をしただけだった。リンクを貼っただけで被告になる――そのリスクを浮き彫りにした裁判となった。週