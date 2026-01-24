織田信長が天下統一への第一歩を踏み出した清州城（写真：nsd／イメージマート）2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』がいよいよスタートした。主人公は仲野太賀演じる豊臣秀長で、天下人となる豊臣秀吉（演：池松壮亮）の弟である。秀吉の右腕として、秀長はどのように兄を支えたのだろうか。第3回「決戦前夜」では、故郷の中村をあとにした秀吉と秀長が織田信長の城下町・清須にたどり着く。そんな中、尾張には今川の大軍が押