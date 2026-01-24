少子化でもシングルマザー世帯は右肩上がり「全国ひとり親世帯等調査」によると、令和5年の離婚件数は約18.4万件。従来、増加傾向にあったが、平成15年をピークに徐々に下がっている。うち、未成年の⼦どもがいる離婚件数は約9.4万件で、全体の51.4％になる。人口の減少や少子化が進むなかで、シングルマザー世帯だけは右肩上がりを続け、その数は全国でおよそ120万と、過去数十年で大幅な増加が見られる。多くのシングルマ