妻が脳梗塞で介護施設、自分は住み込みで仕事「昨年家内が2回も脳梗塞になり、入院しました。退院してから自宅介護になり生活保護を受けていました」4年前の10月に動物支援団体「ワタシニデキルコト」の代表・坂上知枝が受けたメールは、神奈川県に住む、妻と2匹の猫とともに暮らす60代後半の男性からのものだった。2度の脳梗塞で要介護になった妻を生活保護を受けながら自宅で介護をしていたが、生活を立て直そうと働き始めたとた