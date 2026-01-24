「報せはすべてよい阿川尚之自撰文集」［著］阿川尚之「アメリカが嫌いですか」――反語法を見事に用いて、阿川尚之はモノ書きの世界に颯爽（さっそう）と登場する。今を去る33年前のこと。おっ、これで行きますと言う。私も駆け出しの某新聞読書委員で、数冊目の書評だ。でもあの阿川との再会だものな。1951年の同じ年生まれの阿川とは、何と中学受験塾が一緒だった。阿川の名は常に優秀者のトップにあった。「これは阿川