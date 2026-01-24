■自分ファーストの解散劇奇襲攻撃というには、あまりにお粗末だった。高市首相の通常国会冒頭解散の作戦のことだ。「謀(はかりごと)は密を持ってよしとす」とは言っても、自民党で選挙を取り仕切る鈴木俊一幹事長にすら相談しないでごく少数の側近とだけで計画した解散戦略は、与党内に軋轢を生んだ。2026年1月19日、高市早苗首相は記者会見を開き、衆議院を解散し総選挙を実施する意向を表明した（写真＝内閣広報室／CC-BY-4.0／