『「なむ」の来歴』［著］斎藤真理子「なむ」とは韓国語で「木」のことである。現代韓国文学の翻訳者として知られる著者が、学生時代にはじめて覚えた単語だ。一九九〇年代初頭に留学したソウル、その後移り住んだ沖縄、そして戻ってきた東京、故郷の新潟。本書には、「いろいろな木の育つ土地を尻取りのようにして歩いてき」た翻訳者／詩人による、土地の記憶、言葉をめぐる生きた思考が綴（つづ）られている。韓国はとても