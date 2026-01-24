NHK「ばけばけ」では、遊郭で働く女性に身請け話がくるシーンが描かれた。小泉八雲は、当時の日本をどう見ていたのか。ルポライターの昼間たかしさんが、文献などを基に史実に迫る――。小泉八雲の肖像（写真＝Frederick Gutekunst／旧シンシナティ公共図書館／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）■八雲が抱き続けた「疎外された人々」への興味NHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」。ヘブン（トミー・バストウ）とトキ（〓石あかり）も