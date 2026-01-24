「玉音放送を命にかえても」［著］上田未生近現代史を生きた放送人・柳澤恭雄（やすお）（1909〜2007）の歴史証言を収めた評伝である。インタビュー時の応答を軸にしていて、実在感のある書になっている。特に1945年8月15日、陸軍反乱将校が聖戦継続を訴える局面では、命をかけたやり取りがあり、相応に緊迫した場面が語られている。多くの人に読まれている半藤一利の『日本のいちばん長い日』で描かれた世界とは異なる点が