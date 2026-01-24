「たまさかの古本屋」［著］鈴木創新刊書店とちがって古書店は、一期一会の場である。いまここで出会ったこの本に、今度いつ会えるか分からない。買うべきか買わざるべきかの思案は、真剣味を帯びる。いくらネットで古本が手に入るようになっても、店に入ったときの感覚は変わらない。それは、古書店主である本書の著者に言わせれば、棚にある本は「いずれも一点もの」だということだ。次に同じ本が扱えるとは限らない。だか