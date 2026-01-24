『ザ・ベストテン』も、すべてが新しかった久米宏が亡くなった。特にファンだという意識もなく、彼について、さほど詳しくもなかったのだが、訃報を聞いて、自分でも驚くほどの喪失感にさいなまれた。訃報が流れた1月13日の夜に放送されたテレビ朝日『報道ステーション』は圧巻だった。追悼特集として『ニュースステーション』時代の久米宏の名場面を、約40分間にわたって流し続けたのだ。彼を真似て歯に衣着せず言えば、最近の生