「ヒッチコックをさがせ！」［著］D・A・ミラー普通、映画はまず物語を追っかけますよね。ところが本書の著者は物語から離脱して物語を追わないで、画面の中の事物をまるで静止した絵画を凝視するように能動的に眺めます。この辺は僕の鑑賞術そっくり。つまり映画を絵画化してしまうのです。ヒッチコックは自作の映画の中で、まるで幽霊のように非存在的な通行人に化けて、虚構を突然現実に引き戻します。つまりヒッチコック