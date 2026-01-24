女優の唐田えりかさんが「ママ」と呼ぶのは、俳優の黒田大輔さん。『極悪女王』はじめさまざまな映画・ドラマで“怪演”とも呼ぶべき存在感を発揮している黒田さんは、プライベートではまるで「ママ」のような安心感のある人だと唐田さんは綴ります。役者として、ひととして、何度も助けられ道を示してもらったという黒田さんとの日々を振り返ります。今回の写真は、美瑛で写真家の濱田英明さんに撮りおろしていただいたもの。冬景