藤井さんの将棋はワクワクした14歳で史上最年少（当時）の中学生棋士となり、「神武以来の天才」と称された将棋界のレジェンド・加藤一二三さんが肺炎のため、1月22日に都内の病院で亡くなった。享年86。棋士としての輝かしい実績はもちろん、バラエティー番組などにも多数出演。愛くるしい笑顔や穏やかな語り口で世代を超えて親しまれ、「ひふみん」の愛称で広く知られた。2017年に引退するまで積み重ねた公式戦は通算2505局。132