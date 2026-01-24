突然ですが、「アラサー」の正式名称知っていますか？正しい意味、理解していますか…？気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「アラウンドサーティー」でした！アラサーとは、「アラウンドサーティ」を略した言葉です。英語の「around」は「〜の周辺」、「thirty」は「30」を意味しており、アラサーは30歳前後の年齢層を指す表現として使われています。一般的には、20代後半から30代前半くらいの人をまとめて表す言葉として