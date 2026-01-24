この単語の意味、知っていますか？突然ですが、「among」という単語の意味、分かりますか？中学校レベルの超基本単語ですが、「between」との違いまで説明できる人は意外と少ないかもしれません。気になる正解は……正解は・・・「〜の中で（〜の間で）」でした！「among」は前置詞で、複数のものの中に含まれていることや、複数の人・物の間で起きることを表します。よく比べられる「between」は「2つの間」というイメージですが