秀吉の姓は「羽柴」か「豊臣」か令和8年の大河ドラマは『豊臣兄弟！』である。主人公は太閤秀吉の弟、秀長である。彼は兄の秀吉を常にサポートしつづけたとされる。『豊臣兄弟！』はつまり太閤秀吉の出世を描く「太閤記」であり、それを少しだけ引いた地点から眺める物語となるのだろう。大河ドラマになるということで「豊臣／羽柴秀長」についての新書もいろいろ出されている。和田裕弘『豊臣秀長』（中公新書）、黒田基樹『秀吉