外資系生命保険大手のプルデンシャル生命保険で、社員や元社員100人以上が顧客から計約31億円もの金銭を不当に受け取っていた問題が明らかになった。これまでの調査で判明しているのは、長年にわたり顧客から金銭を騙し取ったり、国内では認められていない金融商品を紹介したりするなどの不適切行為が、組織的とも言える規模で蔓延していた実態だ。【写真を見る】顧客から31億円不正で謝罪会見、自分で肩代わりする“自爆営業”