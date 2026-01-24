「両陛下ご入場」の場内アナウンスが流れると、会場からは大きな拍手がわき起こった。1月18日、大相撲初場所の中日に6年ぶりとなる天皇陛下国技館行幸（天覧相撲）が行われた。力士たちも緊張したのか、2横綱、2大関が総崩れとなる大波乱も。ピンク色の振袖をお召しになられた愛子さまは、今まで同様今回も熱心にメモを取りながら観戦される好角家ぶりを見せていた。【写真を見る】2006年、4歳の時に初めて相撲を観覧された愛子さ