学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「渡鬼」はなんの略語？「渡鬼」はなんの略か知っていますか？ヒントは、ドラマの名前です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「渡る世間は鬼ばかり」を略した言葉でした！渡鬼とは、脚本・橋田壽賀子氏による国民的ホ