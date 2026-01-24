STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回紹介する本は、雪深い山荘で複数の男女が閉じ込められて、次々に……という王道ミステリーです。書いた人は……たしかに意外なあの作家さん。「2時間ドラマの原作」「鉄道マニアも大好きな小説」というイメージが強いのですが、ようへい氏も唸るような本格ミステリーを書いていたのです！トリックを堂々公開する挑戦的なミステリー！昔の駅