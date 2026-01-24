国旗損壊罪やイスラム土葬墓地問題などをめぐる発言により、衆院議員・岩屋毅氏はSNSで"炎上の常連"となっている。だが、当の本人は臆する様子がなさそうだ。誹謗中傷の嵐の中、岩屋氏の胸中は──。【写真】「中韓は永遠の隣人」「嫌中・嫌韓で日本外交は成り立つのか」中学生記者・川中だいじさんの質問に答える衆院議員の岩屋毅氏15歳の中学生記者・川中だいじさんが本人に思いを聞いた。【全4回の第3回】"岩屋は親中、媚中