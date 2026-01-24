元「モーニング娘。」辻希美の夫で俳優の杉浦太陽が公開したほのぼの親子ショットに、反響が集まっている。杉浦は２４日までに自身のインスタグラムを更新。「希空が撮ってくれた」とつづり、昨年８月に誕生した第５子の次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを愛おしそうに抱っこするショットを公開した。この投稿には多くの「いいね！」が寄せられている。辻は杉浦と２００７年に結婚。同年１１月に、現在タレントとして活動する長