1月20日の早朝にダイワメジャーが死去した。JRA賞最優秀短距離馬に二度選ばれるなど、現役時にG?を5勝した強豪だった。のどの病気に苦しみながらも6歳まで息の長い活躍をしたダイワメジャーだったが、その才能を最初に知らしめたのが、2004年の皐月賞である。当時、地方から中央に挑戦し、旋風を巻き起こしていたコスモバルクとの対決だった。2025年度のJRA賞馬事文化賞授賞作『相馬眼が見た夢岡田繁幸がサンデーサイレンスに刃