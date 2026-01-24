100人以上の社員らが、31億円を超える金を客から不適切に受け取るなどしていたプルデンシャル生命。23日、社長らが会見を行い謝罪しました。なぜ、問題行為が横行したのか？『news zero』は元営業担当の男性を取材しました。■金銭詐取など問題行為は35年前からプルデンシャル生命保険間原寛社長（23日午後）「多大なるご不安とご迷惑をおかけしていることに対し、心より深くおわび申し上げます。大変申し訳ございませんでした