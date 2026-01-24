世界で27万9449台の新車を販売1月19日、ポルシェは2025年に世界で合計27万9449台の新車を販売したと発表した。前年の31万718台を10%下まわるが、これは『価値重視のモデル構成を最優先課題としている』ためだ。【画像】最高出力1156psのデュアルモーターでハイパーカー並みの加速性能！『ポルシェ・カイエン・エレクトリック』全30枚ポルシェAGのセールスおよびマーケティング担当取締役のマティアス・ベッカー氏は、以下のよう