お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが２２日付で自身のＳＮＳを更新。笑撃の姿を披露した。「みなさん、楽しく生活してますか？」と投稿。澄み切った青空のもと、なぜかバスローブに素足といったスタイルで湖に入り、仁王立ちする様子を公開した。この投稿にファンからは「なんか怪しい教祖みたい」「妖怪か変態」「また水曜日ですか！？」「白鳥の精霊みたい」といったコメントがあがった。