女優の桜井日奈子が２２日付で自身のＳＮＳを更新。もこもこな姿を披露した。「アウター今年こればっかり着てる」と投稿。マフラーと一体となっているグレーのニット帽と手袋を着用し、ブラウンの肩出しのトップスにライトグレーのアウターを合わせたコーディネートを披露した。この投稿にファンからは「寒さも吹き飛ぶ可愛さ！」「真知子巻き？」「可愛い赤ずきんちゃんみたい」「癒しありがとうございます」「完璧すぎる装