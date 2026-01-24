元ＮＭＢ４８で、シンガー・ソングライターの山本彩が２２日付で自身のＳＮＳを更新。最新ショットを公開した。「肩出すにはちと早かった」と投稿。肩の部分から美肌をのぞかせる黒のニットにジーンズを合わせたコーディネートで、いすに腰かける姿を複数枚披露した。この投稿にファンからは「ちょっとどころではないｗ」「だいぶ早いね笑」「今ピークに寒いで」「夏先取りしすぎｗｗ」「クールお姉さんすぎてます」「色白美