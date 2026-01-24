俳優の横浜流星が、1月23日（金）に自身のInstagramを更新。俳優の北村匠海やSEVENTEENのミンギュらと撮影した写真を公開し、豪華メンバーの集合にファンから驚きの声が寄せられている。【写真】ビジュ強すぎ！横浜流星＆北村匠海ら4ショット■シルバーヘアにイメチェン今回横浜が披露したのは、日本時間1月21日（水）に、フランスのパリにあるロダン美術館で開催された、「Dior（ディオール）」の、2026秋冬ウィンター コレ